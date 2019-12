Napoli, Llorente: «Gattuso è venuto con tanta determinazione»

Llorente ha parlato del futuro del Napoli adesso che c’è Gattuso: «Per febbraio quarto posto e ancora in Champions»

Fernando Llorente ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla presentazione del calendario del Napoli. Le parole dello spagnolo raccolte da Tuttomercatoweb.

GATTUSO – «È un eccellente allenatore e saprà trarre il meglio da ognuno di noi. Tutti dobbiamo essere uniti e sforzarci. Lui ci darà tantissimo e andrà tutto benissimo. Gennaro è subito venuto con tanta voglia di aiutarci, tanta determinazione. Questo è importante, ci può aiutare tantissimo. Speriamo che già dal Parma si veda un grande Napoli e tutti i tifosi siano contenti»

FUTURO – «Speriamo a febbraio di aver recuperato il quarto posto in campionato e che andremo avanti ancora in Champions League. È quello che vogliamo, siamo una squadra forte e lo dimostreremo. Vogliamo recuperare punti e tornare nelle prime posizioni della classifica, facendo vedere cosa possiamo fare e dove possiamo arrivare»

RENDIMENTO – «Soddisfatto? Tutti possiamo dare di più. Ci siamo messi in una situazione difficile e quando accadono queste cose non è facile perché tutti perdono fiducia e la fiducia è molto importante. La testa è quella che comanda, a volte quando sei un po’ giù per cose extra-campo, sei limitato anche in campo. Noi cerchiamo di dare il cuore ad ogni partita. Sicuramente possiamo dare sempre di più»

CHAMPIONS LEAGUE – «Chi vorrei incontrare? Quando arrivi a questo punto tutte le squadre sono fortissime. Con qualunque squadra si può perdere o vincere. Dobbiamo essere pronti per giocare con qualunque squadra. Ora pensiamo solo al Parma, la partita più importante. Abbiamo tempo poi per pensare alla Champions League».