Il Napoli avrebbe rifiutato un’offerta da 15 milioni di euro per Chiriches. Gli azzurri aprono comunque alla cessione del difensore

Vlad Chiriches è arrivato a Napoli nel 2016 per essere titolari ma nella sua esperienza in azzurro non ha trovato modo di salire le gerarchie dell’ormai ex allenatore Maurizio Sarri. Il difensore ha infatti giocato appena 29 partite in Serie A. Il romeno è stato quindi messo sul mercato ma al momento non sono arrivate offerte ritenute adeguate dal presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riporta Sky Sport, lo Stoke City avrebbe proposto al Napoli 15 milioni di euro per Chiriches ma il numero uno del club partenopeo avrebbe deciso che non sono abbastanza per il suo cartellino. De Laurentiis comunque non ha chiuso ad una cessione del giocatore e il suo destino sembra ormai quello di tornare in Premier League dopo la stagione trascorsa al Tottenham.

Tutta l’attenzione del Napoli al momento è comunque concentrata sulla trattativa per portare Angel di Maria in Campania. Gli azzurri pensano di avere un vantaggio sull’Inter grazie agli ottimi rapporti tra l’argentino e il tecnico Carlo Ancelotti.