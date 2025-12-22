Napoli, Lobotka: «Affrontiamo una squadra di qualità, ma per questa finale servirà agire in quella maniera»

Napoli, Lobotka: “Bologna squadra di qualità, ma vogliamo vincere questa finale”. Le parole

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha parlato alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, rilasciando un messaggio chiaro sulle ambizioni degli azzurri in questo importante appuntamento.

Lobotka ha descritto il Bologna come un avversario di “qualità”, sottolineando però la fiducia che regna nello spogliatoio del Napoli in vista della finale. Secondo il regista slovacco, il gruppo è convinto delle proprie potenzialità e determinato a giocarsi la partita per vincere il trofeo, evidenziando la mentalità positiva che anima la squadra prima del match decisivo.

Le parole di Lobotka arrivano in un momento in cui il Napoli ha mostrato segnali di crescita. La squadra, infatti, ha superato il Milan nella semifinale e ora ha l’occasione di conquistare la Supercoppa, un trofeo che regalerebbe ulteriore prestigio alla bacheca del club partenopeo.

In vista della finale, l’allenatore Antonio Conte ha lavorato con il gruppo per mantenere alta la concentrazione e sfruttare al massimo le qualità offensive e difensive della rosa. La presenza di Lobotka nel centrocampo del Napoli è considerata fondamentale per dettare i tempi di gioco e garantire equilibrio tra le varie fasi.

Il club partenopeo punta quindi a un risultato positivo, consapevole delle insidie rappresentate dal Bologna, ma anche animato dalla ferma volontà di sollevare il trofeo. Con una mentalità ambiziosa e la qualità di giocatori come Lobotka, il Napoli cercherà di confermarsi protagonista in questa finale tanto attesa dai tifosi.

La sfida con il Bologna si preannuncia equilibrata e intensa, ma la squadra di Conte arriva con grande determinazione e con l’obiettivo di trasformare le speranze in vittoria.