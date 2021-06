Napoli, Lobotka importante: Spalletti vuole rilanciarlo

Il nuovo tecnico del Napoli Luciano Spalletti pensa di rilanciare il centrocampista Stanislav Lobotka ritenendolo importante

Come riporta la Gazzetta dello Sport Stanislav Lobotka, nei piani di Luciano Spalletti potrebbe diventare una tessera importante per il suo Napoli.

Quando era il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti seguiva al Celta Vigo un mediano che gli piaceva per come giocava a testa alta e sapeva far girare palla velocemente. Quel centrocampista è Stanislav Lobotka, ingaggiato dal Napoli nel gennaio di un anno fa e pagato oltre 20 milioni al club galiziano. Che nelle 39 presenze accumulate in questo anno e mezzo lo slovacco abbia deluso è un eufemismo, ma ora con Spalletti può diventare una pedina fondamentale in mezzo al campo.