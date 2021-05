Napoli, Maksimovic vuole restare: la famiglia in lacrime all’idea dell’addio

Nikola Maksimovic vorrebbe restare al Napoli, con la famiglia che non vorrebbe lasciare la città

Le trattative per il rinnovo di contratto di Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto a giugno, si sono impantanate mesi fa tanto che il difensore è tra i partenti certi. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, il serbo ama la città e la squadra e farebbe subito un passo indietro per provare a rinnovare il contratto con il Napoli.

Inoltre, anche la famiglia sarebbe legatissima alla città e sarebbe addirittura in lacrime all’idea di lasciarla. Trattative per il prolungamento forse interrotte troppo presto, e adesso Maksimovic tornerebbe immediatamente sui suoi passi.