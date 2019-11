Napoli, Manolas: «Liverpool forte, lotteremo fino alla fine»

Manolas, difensore del Napoli, sa che non sarà facile strappare punti al Liverpool ad Anfield: le parole prima del match di Champions League

Kostas Manolas riconosce la forza del Liverpool ma il suo Napoli combatterà fino all’ultimo minuto per fare risultato nella suggestiva cornice di Anfield. Ecco le sue parole a Sky Sport.

«Basterà il Napoli dell’andata? Sappiamo che affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa e che in Champions non perde da 5 anni. Dobbiamo provarci fino alla fine. Cambi in difesa? La filosofia è la stessa, dopo la partita faremo i conti».