Napoli, Meret scalda i guantoni: debutterà l’8 dicembre contro il Frosinone

Il calvario di Alex Meret sta per finire: il giovane portiere sta lavorando duro e l’8 dicembre ci sarà il suo debutto assoluto.

A causa dell’infortunio al braccio Alex Meret, il giovane portiere scelto dal Napoli per raccogliere l’eredità di Pepe Reina, non è finora mai potuto scendere in campo. Ora però il peggio è ormai alle spalle e l’ex estremo difensore dell’Udinese scalda i guantoni per quello che sarà il suo esordio assoluto in una gara ufficiale con la sua nuova squadra.

Meret lavora duro con i preparatori per farsi trovare pronto all’importante appuntamento, che è stato già fissato: il suo esordio con il Napoli avverrà infatti il prossimo 8 dicembre al San Paolo, quando i partenopei sfideranno in campionato il Frosinone. Il calvario del giovane portiere sta finalmente per terminare: dopo esser stato fuori per circa 5 mesi, il numero 1 è quasi pronto a riprendersi il posto da titolare che in sua assenza si sono contesi il colombiano Ospina e il greco Karnezis.

ANCELOTTI: «MERTENS IN FORSE PER IL CHIEVO»