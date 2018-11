Ancelotti copre il Napoli: «Mertens in forse per il Chievo, su Verdi e Milik…»

Le parole di Ancelotti in vista di Napoli-Chievo: dubbi di formazione, Mertens in forse per domani. Tutta la conferenza del tecnico

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, presenta in conferenza stampa la sfida contro il Chievo valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A. Il calendario è più agevole in questa fase per i campani che contano di recuperare qualche punto dalla capolista Juventus: «Consideriamola un’opportunità per cercare di restare competitivi e lo sarà ancora di più nella seconda parte della stagione. Sfruttiamo queste partite da qui a Natale per cercare di accorciare le distanze dalla Juventus e cerchiamo di passare il turno in Champions League. Milik? Ci sono dei giocatori che hanno momenti buoni e meno buoni, Milik fa parte di una batteria di attaccanti che fino ad ora mi ha soddisfatto, Arek compreso. La squadra gioca un ottimo calcio offensivo, efficace, in questo momento magari Mertens è un po’ più avanti di lui».

Prosegue Ancelotti, parlando dello stato di salute del Napoli anche se non ha ancora esaurito i dubbi sulla formazione di domani anche a causa di probabili indisponibili: «Problemi non troppo gravi per Verdi e Younes, ma in generale la squadra sta bene, Mertens ha preso un colpo in allenamento e dobbiamo valutare chi andrà in campo e chi in panchina. Non abbiamo pensato che il calendario iniziale fosse difficile e quello attuale fosse facile, ogni gara va preparata al meglio delle nostre possibilità. Domani giochiamo contro il Chievo, fanalino di coda, ma dalle grandi motivazioni, Di Carlo proporrà qualcosa di nuovo. Ogni gara va preparata al meglio. Sei punti dalla Juventus deve darci motivazione, ne avremmo voluti qualcosina di meno, ma non dimentichiamo che la Juve ha vinto tutte le partite pareggiandone solo una. Più che demerito nostro è merito loro».

Ancelotti riceve i complimenti dei giornalisti sulla ritrovata sintonia della squadra con il pubblico che riempirà le tribune del San Paolo: «C’è sintonia tra la squadra e i tifosi del Napoli, questo è positivo per il futuro e i meriti sono di tutti, la città ha visto l’impegno e lo sforzo della squadra che in campo dà tutto. Siamo apprezzati per questo, la gente è ritornata allo stadio. Il Napoli ha sostanza, è capace di leggere bene quello che succede in campo e in tutte le situazioni sa giocare bene ma anche soffrire. In questo ultimo periodo mi è piaciuto il lavoro collettivo della squadra, gran parte della solidità è legata al sacrificio degli attaccanti».