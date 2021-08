Napoli, Mertens e Lozano in ritiro: buone notizie per il messicano

Hirving Lozano e Dries Mertens sono arrivati in ritiro: buone notizie per il messicano dopo il brutto infortunio con la sua nazionale

«Nella tarda mattina di oggi sono arrivati presso la sede del ritiro della SSC Napoli i giocatori Dries Mertens e Hirving Lozano. Questa mattina Lozano e Mertens hanno effettuato le visite mediche di inizio stagione presso la clinica Pineta Grande di Castelvolturno sotto la supervisione della Dottoressa Nunzia Cerrone, medico sociale della Primavera, e la collaborazione del dottor Elpidio Pezzella. Lozano ha inoltre effettuato un controllo neurochirurgico e neurologico con il Dottor Alfredo Bucciero che hanno dato esito negativo».