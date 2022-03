Napoli, Mertens punta l’Atalanta: dalla dedica per Ciro jr. al rinnovo di contratto

Contro l’Atalanta, Mertens guiderà l’attacco del Napoli vista la squalifica di Osimhen. Il belga vuole segnare per dedicare il gol al neonato figlio Ciro e per dare un segnare per il rinnovo

Sono giorni importanti per Dries Mertens. L’attaccante del Napoli è diventato nella giornata di sabato papà del suo primo figlio, a cui è stato dato un nome che incarna alla perfezione il suo amore per la città partenopea: Ciro. Ciro Romeo Mertens, un neonato che in pochissimi minuti ha fatto il giro dei profili Instagram dei tifosi azzurri che hanno accolto il bambino quasi come un proprio nipote. E ora Mertens vuole fare un regalo al suo primogenito, nel modo che gli riesce meglio: segnare. Domenica prossima, anche per la squalifica di Osimhen, sarà il belga a guidare l’attacco del Napoli in casa dell’Atalanta e quale migliore occasione gonfiare la rete, alzare il pollice, portarlo alla bocca e dedicare il gol al suo piccolo Ciro.

RINNOVO – Ma al Gewiss Stadium, Mertens dovrà anche dimostrare al presidente De Laurentiis di meritare il rinnovo di contratto. Non che il primo cannoniere della storia del Napoli abbia bisogno di far vedere a tutti il proprio valore, ma in una situazione di contratto in scadenza e tanti dubbi sul futuro è meglio mettere le cose in chiaro. A giugno il belga va in scadenza, diversi club italiani stanno seguendo con attenzione la questione, su tutti Milan, Inter e Lazio, ma le intenzioni di Mertens sono chiare: restare all’ombra del Vesuvio, e farlo anche per Ciro jr. così da farlo crescere con il popolo che già lo ha accolto a braccia aperte.