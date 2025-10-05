Napoli, mistero Rrahmani: i tempi di recupero restano incerti

Napoli News
Il Napoli vive un momento di incertezza legato alle condizioni fisiche di Amir Rrahmani, difensore centrale kosovaro classe 1994, punto fermo della retroguardia azzurra. Dopo un primo stop che sembrava di breve durata, il giocatore ha subito un nuovo rallentamento nel percorso di recupero, complicando i piani dello staff tecnico e lasciando aperti molti interrogativi sui tempi del suo rientro in campo.
Un leader difensivo assente
Rrahmani, arrivato al Napoli nel 2020 dopo l’esperienza con il Verona, si è affermato come uno dei pilastri della difesa partenopea. La sua assenza pesa non solo dal punto di vista tattico, ma anche per la leadership che esercita nello spogliatoio. La coppia difensiva attuale non ha ancora garantito la stessa solidità.
Tempi di recupero incerti
Secondo le ultime indiscrezioni, lo stop di Rrahmani potrebbe protrarsi più del previsto. Non ci sono date certe per il rientro, e lo staff medico del Napoli preferisce non sbilanciarsi. La priorità è evitare ricadute che potrebbero compromettere il resto della stagione. Una situazione che genera inevitabile preoccupazione tra i tifosi, soprattutto in vista degli impegni ravvicinati tra campionato e Champions League.
