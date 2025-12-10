 Napoli, novità nella lista Champions: Lukaku rientra, fuori De Bruyne per infortunio
Champions League, rivoluzione nella lista del Napoli: Lukaku torna disponibile, De Bruyne escluso per infortunio

Romelu Lukaku è vicino al rientro dopo quasi quattro mesi di stop. L’attaccante belga, fermato da una lesione muscolare di alto grado rimediata in estate, è stato inserito nella lista Champions al posto di Kevin De Bruyne, ancora alle prese con un infortunio.

Il Napoli e Antonio Conte attendono con impazienza il suo ritorno: Lukaku ha ripreso ad allenarsi, svolgendo lavoro differenziato, e il suo recupero procede positivamente. Non è ancora tornato in gruppo, ma il rientro sembra ormai imminente e potrebbe dare nuova linfa all’attacco azzurro.

Già dalla partita di domani in Champions League il belga potrebbe essere convocabile. Intanto De Bruyne resta fuori dalla lista, con tempi di recupero più lunghi: il centrocampista dovrebbe tornare a disposizione soltanto a febbraio.

