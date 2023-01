Napoli, Osimhen: «Contro la Juventus sarà una grande sfida»

Le parole di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo la vittoria per 0-2 contro la Sampdoria. I dettagli

Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Napoli sulla Sampdoria.

PAROLE – «Faccio i complimenti alla squadra. A San Siro non abbiamo fatto bene, oggi sì. Sono felice per il gol e per la vittoria contro una squadra come la Sampdoria che merita rispetto. Ringrazio Spalletti per la fiducia e la motivazione. Io mi sento un leader, cerco di parlare molto coi compagni. Juventus? Sarà un grande match, ci prepareremo al meglio. Dobbiamo continuare così».