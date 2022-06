Napoli, Osimhen: «Futuro in Premier o Liga? Può succedere di tutto...»

L’attaccante del Napoli Osimhen ha parlato delle voci di calciomercato che circolano sul proprio conto

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, al termine della partita vinta dalla sua Nigeria contro Sao Tomè e Principe, in cui ha segnato 4 gol, ha parlato delle voci di mercato sul proprio conto.

LE PAROLE – «Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Liga o in Premier League, ma non credo sia il momento giusto per parlarne ora che sono in Nazionale. Io scendo in campo sempre per dare il massimo, con la Nigeria e con il mio club. Non conosco il mio futuro, ma so che tutto può succedere. Ora voglio solo andare in vacanza, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo a tutto il resto».