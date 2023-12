Osi e Kvara si riprendono il Napoli

C’è soprattutto la firma di Osimhen e Kvaratskhelia nella vittoria del Napoli contro il Cagliari al Maradona

I due attaccanti sono tornati decisivi in una delle notti complicate degli azzurri con i sardi attenti e difficili da superare. Per questo ci sono volute le giocate dei due campioni che hanno ritrovato l’affinità dello scudetto e portato i partenopei al successo. Gol e assist per l’attaccante nigeriano, rete decisiva del georgiano e ora il Napoli vede il quarto posto. Lo scrive Tuttosport.