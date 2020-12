Napoli, Osimhen out anche contro la Sampdoria: c’è la data del rientro

Victor Osimhen sarà assente anche contro la Sampdoria. L’infortunio al braccio non è passato

Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen ancora, probabilmente, per altre due partite. L’attaccante ha già saltato cinque sfide a causa dell’infortunio al braccio capitatogli con la Nigeria, problema però che non è stato ancora superato. L’ex Lille dovrebbe così essere assente anche giovedì contro la Real Sociedad e domenica contro la Sampdoria.

Come riportato da Tuttosport, la plausibile data per il rientro, almeno per la convocazione, sarebbe quella del 16 dicembre. Ovvero il giorno di Inter-Napoli, primo turno infrasettimanale della stagione.