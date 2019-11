Napoli, parla l’ex Marino: «Vi spiego il motivo del ritiro»

Napoli, l’ex direttore sportivo azzurro, Pierpaolo Marino (ora all’Udinese), parla della situazione del club di De Laurentiis

Pierpaolo Marino, intervenuto ai microfoni di Radio Rai, ha detto la sua sul momento del Napoli.

MARINO – «Conosco bene l’ambiente di Napoli, dove ho lavorato sette anni e mi sento di dire che la situazione potrà evolversi in senso positivo. Il ritiro serve per alzare la tensione. Napoli è un ambiente particolarmente effervescente, sia a livello mediatico che di passione. Non parlerei di rivolta, magari si poteva essere più accondiscendenti da una parte e dall’altra».