Le parole di Arkadiusz Milik all’indomani della gara vinta dal Napoli sull’Empoli: l’attaccante polacco ora punta la gara col PSG in Champions

Un buon inizio di stagione quello di Arkadiusz Milik, già a segno 4 volte in 12 apparizioni con la maglia del Napoli. Lattaccante polacco, lasciatosi ormai alle spalle il lungo infortunio al ginocchio, è fiducioso nel futuro: «Gli ultimi due anni sono stati brutti per me, ma guardo avanti e voglio crescere. Penso di avere un grande futuro davanti. Per un attaccante è importante segnare, se non lo fai tutti ti criticano e devo accettarlo. Io devo crescere ancora e dare molto di più alla mia squadra» le parole del giocatore a Radio Kiss Kiss.

Milik ha poi proseguito parlando dell’imminente sfida di Champions League col PSG: «Sarà una partita dura contro una squadra con giocatori molto forti. Una di quelle gare che si aspettano tutta la vita. Vogliamo far bene, al ‘San Paolo‘ davanti ai nostri tifosi tutto è possibile. Vogliamo vincere e passare il turno in Champions. Ancelotti? Lui ha vinto tutto e ha l’esperienza per vincere anche qua. Sono felice che abbia speso parole per me anche quando non segnavo, fare gol mi dà felicità e fiducia anche se non è sempre facile. In squadra ci sono tanti attaccanti fortissimi e li rispetto cercando di approfittare delle opportunità che ho».