Napoli, terremoto PLUSVALENZE: il GUP di Roma rinvia a giudizio De Laurentiis e la società. Tutti gli aggiornamenti

Napoli: indagine plusvalenze, il GUP di Roma rinvia a giudizio De Laurentiis e il club partenopeo. Le ultimissime notizie

Una notizia giudiziaria di grande rilievo scuote i vertici della SSC Napoli. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, presidente del club campano, con l’accusa di falso in bilancio. La decisione non riguarda soltanto il patron azzurro, ma coinvolge anche Andrea Chiavelli, amministratore delegato e storico braccio destro di De Laurentiis, oltre alla stessa società come persona giuridica.

La vicenda si concentra sulla gestione contabile relativa agli esercizi 2019, 2020 e 2021, con al centro presunte plusvalenze fittizie utilizzate per sistemare i bilanci societari. Due operazioni di mercato sono finite sotto la lente della Procura di Roma. La prima riguarda l’acquisto del difensore greco Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019. La seconda, e più delicata, concerne l’arrivo di Victor Osimhen dal Lille nel 2020, dove secondo l’accusa le valutazioni di alcuni giocatori inseriti come contropartite tecniche – tra cui il portiere Karnezis e tre giovani della Primavera – sarebbero state gonfiate in modo artificiale per generare plusvalenze non reali.

Se per mesi la Juventus è stata al centro del dibattito sulle plusvalenze, ora il problema si sposta sulla sua principale rivale per il titolo. L’accusa di falso in bilancio da parte della Procura di Roma crea instabilità ai massimi livelli del club partenopeo. L’annuncio arriva proprio mentre Antonio Conte rientra dal suo permesso con richieste perentorie di interventi sul calciomercato.

La parola passa ora al dibattimento in aula, dove la difesa del patron azzurro cercherà di dimostrare la correttezza delle operazioni contestate.

