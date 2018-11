Napoli, occhio a quei due: Neymar e Mbappé fanno volare il PSG – VIDEO

I due fuoriclasse Neymar e Mbappé affossano il Lille e portano il PSG alla dodicesima vittoria di fila in Ligue 1. Martedì il Napoli al San Paolo

Il Paris Saint-Germain sa solo vincere. Almeno in campionato. Gli uomini di Tuchel superano per 2-1 il Lille e ottengono la dodicesima vittoria di fila in campionato. Mai nessuna squadra era riuscita in una tale impresa. Il club parigino allunga così sulla diretta avversaria, con un +11 che a novembre sembra già definitivo. Non ce n’è per nessuno in Ligue 1: troppo un attacco formato da Cavani, Neymar e Mbappé, giocatori che già da soli farebbero paura a chiunque.

Eppure proprio Edinson Cavani è stato lasciato a riposo dal tecnico tedesco, con Mbappé punta centrale e Di Maria largo. In porta dentro Gigi Buffon, che difenderà i pali della squadra francese anche contro il Napoli in Champions League. Nel secondo tempo tutte le reti, con Mbappé e Neymar a scambiarsi i favori: prima assist del brasiliano per il gol del francese, poi viceversa. Al Parc des Princes il PSG ha sofferto la super gara degli uomini di Ancelotti ma non ha nessuna intenzione di fallire una gara da dentro o fuori. Il Napoli è avvisato.