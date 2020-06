Napoli, l’agente di Hysaj: «Rinnovo? La decisione è sua, Gattuso vuole tenerlo»

L’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ha fatto il punto della situazione sul rinnovo del calciatore con il Napoli

Si parla di rinnovo in casa Napoli e in particolare di quello di Hysaj. A chiarire la situazione ci ha pensato il suo agente Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

«Gattuso e De Laurentiis vogliono tenerlo. Abbiamo parlato di rinnovo, ma non è una questione di soldi: è Hysaj che deve decidere se rimanere o no. Non bisogna dimenticare che Hysaj è stato uno dei migliori terzini d’Italia con Sarri, a parte la parentesi Ancelotti. Ora con Gattuso si sta rivedendo lo stesso Hysaj dei tempi di Sarri quando ricevemmo l’offerta del Bayern Monaco. Sta pagando lo scotto dell’anno e mezzo con Ancelotti».