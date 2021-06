Napoli, il rinnovo di Insigne non arriva: tre top club sul 10 della Nazionale

Il Napoli e Lorenzo Insigne non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Tre top club sperano

Sembrava impossibile che la storia d’amore tra il Napoli e Lorenzo Insigne potesse trovare degli ostacoli lungo il percorso. E invece adesso sembra che le parti siano lontane sulla questione rinnovo. Il contratto del napoletano va in scadenza l’estate prossima, lui vuole guadagnare più dei 4,5 milioni attuali mentre il club partenopeo vuole tagliare gli stipendi e offre addirittura un milione in meno al calciatore.

Al termine dell’Europeo si continuerà a trattare, ma quel che è certo è che Insigne non comincerà la nuova stagione in scadenza. E così i top club sperano che il 10 della Nazionale non trovi un accordo con il Napoli. In particolare, come riportato da Tuttosport, Milan, Inter e Atletico Madrid sarebbero le tre squadre che starebbero monitorando con molta attenzione la situazione tra il talento partenopeo e gli azzurri.