Napoli-Roma highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 10ª giornata della Serie A 2018/2019

Allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli, per il 10° turno di Serie A, si gioca Napoli-Roma. Le due squadre arrivano all’appuntamento con sette punti di distanza in classifica: gli azzurri guidati da Carlo Ancelotti sono secondi in classifica a 21 punti, mentre i giallorossi di Di Francesco stazionano a 14 a ridosso delle posizioni europee. Napoli per non perdere terreno dalla Juventus capolista, Roma che vuole rimanere in scia delle prime posizioni in classifica.

La sfida di Napoli è diretta dall’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia. Massa ha già arbitrato una volta la gara tra azzurri e giallorossi: nell’ultimo confronto tra le due squadre, nella scorsa stagione e sempre al ‘San Paolo’, quando la Roma si impose col risultato di 4-2. Ecco i gol e gli highlights di Napoli-Roma:

NAPOLI-ROMA 0-1 – El Shaarawy segna il gol del vantaggio dopo aver agganciato un passaggio stupendo in area. L’attaccante della Roma spara una rasoiata che si insacca dopo aver toccato il palo sinistro. Il portiere non poteva proprio farcela.