Sacchi incorona Ancelotti come maestro di calcio e sottolinea come De Laurentiis abbia scelto il miglior tecnico sulla piazza

Difficile trovare qualcuno che possa criticare l’esperienza di Carlo Ancelotti. L’allenatore di Reggiolo, esclusa l’esperienza alla Juventus, ha vinto trofei in tutta Europa portando tra le tante vittorie personali la decima Champions League a Madrid. La bacheca dell’attuale allenatore del Napoli è davvero ricchissima ma quando l’attestato di stima arriva da una leggenda del calcio come Arrigo Sacchi significa essere aver raggiunto l’Olimpo del pallone.

L’ex allenatore e oggi commentatore sportivo ha così parlato di Ancelotti ai microfoni de Il Mattino: «De Laurentiis ha preso il migliore. Carletto è un maestro, un savio nel senso latino del termine. Ha equilibrio, buon senso e sa districarsi in qualsiasi situazione. Quando allenavo il Milan non volevano che lo prendessi dalla Roma, mi dissero che aveva un ginocchio che funzionava soltanto all’80 per cento, ma io volevo la sua testa, oltre che le sue gambe».

Le parole di Sacchi arrivano a poche ore dalla sfida tra Napoli e Milan. Per Ancelotti si tratta di uno scontro ricco di emozioni per il suo passato in rossonero. Al San Paolo il tecnico inoltre affronterà per la prima volta il suo pupillo Gattuso. Nel frattempo DAZN, alla luce dei problemi riscontrati al debutto, ha voluto rassicurare gli utenti affermando che le trasmissioni saranno perfette.