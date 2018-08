DAZN rassicura gli utenti in vista di Napoli-Milan: «Pronti per il weekend»

La piattaforma web DAZN che oggi trasmetterà in esclusiva il big match tra Napoli e Milan si difende dopo le critiche all’esordio

Stasera, dopo il big match tra Juventus e Lazio, la seconda giornata di campionato regalerà agli appassionati un’altra grande sfida tutta da seguire. Allo stadio San Paolo, difatti, andrà in scena lo scontro tra Napoli e Milan che vedrà esordire i rossoneri in Serie A. La squadra di Gattuso, difatti, ha mancato il debutto nel corso della prima giornata a causa del rinvio del match contro il Genoa, dopo la tragedia verificatasi nel capoluogo ligure.

La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla nuova piattaforma televisiva DAZN, la nuova piattaforma web che ha esordito nel campionato italiano con tre gare nel corso della prima giornata. Al termine della prima giornata, però, la nuova piattaforma ha ricevuto diverse critiche e DAZN ha voluto replicare oggi a quest’ultime rassicurando gli utenti. Questa la risposta riportata sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: «Siamo allineati, ben preparati e pronti per il weekend. Abbiamo lavorato duramente per ottimizzare la nostra infrastruttura di distribuzione, aggiungendo capacità extra con i nostri partner Cdn (le reti di server, ndr), e con i principali Internet service provider nazionali». Intanto, secondo quanto riportato dal Mattino, sono stati staccati attualmente 35.000 biglietti per l’attesissima gara sfida di stasera.