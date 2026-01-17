Napoli-Sassuolo streaming gratis? Dove vederla in diretta live

Tra le partite di oggi presenti nel calendario della Serie A 2025-26, una delle più interessanti è Napoli-Sassuolo. Il match, che si giocherà allo stadio Maradona alle ore 18, vede di fronte due squadre dalle forze ovviamente molto diverse.

Tuttavia, i partenopei sono sicuramente più preoccupati degli emiliani. Dopo i recuperi della 16° giornata, l’Inter è scappata a +6: gli impegni in Supercoppa Italiana e gli infortuni iniziano a pesare su una squadra che però continua a voler difendere lo Scudetto conquistato lo scorso anno.

I neroverdi invece, seppur protagonisti di un mese molto negativo, sono comunque lontani dal terzultimo posto, ma devono rimanere concentrati per non rischiare. Dunque, gli ingredienti per un bel match ci sono tutti: ecco dove vedere Napoli-Sassuolo in streaming.

Napoli-Sassuolo streaming: tutte le info

Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida fra Napoli e Sassuolo. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: 44,99€/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Napoli-Sassuolo: le probabili formazioni

L’infortunio di Anguissa e quello di Lukaku continuano a far rimanere fuori causa i due pilastri azzurri. Stesso discorso per De Bruyne e Gilmour. Le condizioni di Meret non sono ottimali e non sarà nemmeno in panchina, mentre Conte tira un sospiro di sollievo: Neres torna a disposizione.

Juan Jesus ha scontato la squalifica ed è nuovamente candidabile per una maglia dal primo minuto; possibile conferma anche per Beukema ed Elmas, con Lang destinato invece a partire tra le riserve. Da monitorare Vergara, in crescita nelle ultime settimane e sempre più vicino a trovare spazio.

Situazione complicata anche per Grosso, che deve ancora rinunciare a Berardi e non potrà contare nemmeno su Thorstvedt, Volpato e Boloca. Nel reparto offensivo sarà Fadera a prendere il posto del numero 10 neroverde, completando il tridente insieme a Pinamonti e Laurienté. Buone notizie invece per Kone, che ha recuperato ed è pronto a scendere in campo dal primo minuto.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte (squalificato, in panchina il vice Stellini).

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Iannoni, Matic, Kone; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.