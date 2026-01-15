Napoli Sassuolo, sospiro di sollievo per Conte: i partenopei recuperano un titolarissimo che era a rischio forfait. Le ultime da Castel Volturno

Buone notizie scacciano le preoccupazioni in casa Napoli alla vigilia del weekend di campionato. Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo: David Neres ha smaltito il problema alla caviglia e sarà regolarmente a disposizione per la sfida di sabato 17 gennaio contro il Sassuolo guidato da Fabio Grosso. Come riferito dall’esperto Gianluca Di Marzio, l’allarme scattato dopo il pareggio con il Parma è rientrato definitivamente.

L’esterno offensivo brasiliano, che era stato sostituito prima del 90′ dopo essere entrato a gara in corso, ha svolto un lavoro supplementare nel post-partita che ha dato esiti confortanti. L’ex talento del Benfica sembrava perseguitato dalla sfortuna, essendo appena rientrato dallo stop subito il 4 gennaio contro la Lazio, ma la sua presenza contro i Neroverdi è ora una certezza tattica per i Partenopei. Il tecnico salentino sorride però a metà: se da un lato ritrova la sua freccia, dall’altro deve ancora fare i conti con un’infermeria affollata. Restano infatti ai box pedine cruciali come il fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, il mediano André-Frank Zambo Anguissa, il bomber Romelu Lukaku, il regista Billy Gilmour e il portiere Alex Meret.