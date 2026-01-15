Infortunio Neres, altro stop in Napoli Parma? Oggi nuovi esami: cosa filtra sulla sua presenza col Sassuolo. Il punto sul brasiliano

C’è grande apprensione in casa Napoli all’indomani del pareggio interno contro il Parma. A preoccupare lo staff tecnico guidato da Antonio Conte sono le condizioni di David Neres. L’esterno offensivo brasiliano, gettato nella mischia a gara in corso, è stato costretto a chiedere il cambio quasi subito a causa del riacutizzarsi del dolore che lo aveva limitato in settimana.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il giocatore aveva dato l’ok per scendere in campo, ma la sua partita è durata pochissimo. Oggi sono previsti nuovi esami, ma la bandiera bianca alzata dall’ex Benfica lascia poche speranze per l’imminente sfida di campionato contro il Sassuolo. La strategia dei Partenopei sembra ormai delineata: l’obiettivo prioritario è preservare il talento verdeoro per la decisiva trasferta di Champions League a Copenaghen martedì prossimo. Le cattive notizie non arrivano sole: per la gara contro i neroverdi non sarà ancora pronto nemmeno André-Frank Zambo Anguissa. Il possente centrocampista camerunense non ha recuperato e resterà ai box, costringendo il tecnico salentino a nuove rotazioni forzate in mediana.

