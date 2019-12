Napoli, sfuriata di Insigne dopo la sconfitta contro il Bologna

Napoli, reazione del capitano dei partenopei dopo la sconfitta contro il Bologna nella gara di ieri

L’incubo per il Napoli sembra non finire mai. Ieri il ko contro il Bologna ha nuovamente evidenziato tutte le problematiche della squadra di Ancelotti che sembrava essere uscita dalla crisi nella gara di Champions contro il Liverpool.

Tutti in discussione a partire dall’allenatore ma anche dai giocatori. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Lorenzo Insigne al termine della gara avrebbe fatto una vera e propria sfuriata ai compagni all’interno dello spogliatoio proprio per cercare di dare una scossa ai compagni.