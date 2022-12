Napoli, Simeone: «Inter? Saranno tre punti importanti per il campionato»

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato in vista della ripresa della Serie A del match con l’Inter

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato a Mediaset.

INTER – «Chi ha più da perdere? Non lo so, loro giocano in casa, con grandi giocatori, hanno giocato bene in amichevole, tutte e due le squadre hanno tanto da giocarsi e sarà importante per entrambe. Saranno tre punti importanti per il campionato, non conta ora chi ne ha di più perché è molto lunga. Noi siamo sempre pronti a dimostrare chi è il Napoli, stando sempre sul pezzo, non ci importa chi ha più punti ora, sono due squadre forti e pensiamo solo a continuare così».

SIETE UNA GRANDE SQUADRA – «Non c’è una gara in se, forse quella col Milan ci ha dato segni di avere una grande squadra perché anche giocando non così bene abbiamo fatto punti e la differenza. Come contro la Cremonese, ma pure a Liverpool, tutte gare che ci fanno capire le cose buone che stiamo facendo. Ma un mese di stop e inizia ora un nuovo campionato».