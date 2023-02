Napoli, Spalletti: «Con l’Eintracht gara da dentro o fuori. Ecco come sta Osimhen»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo la vittoria azzurra in casa del Sassuolo: le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo il 2-0 al Sassuolo a Dazn.

VITTORIA – «Dobbiamo fare bene le cose che sappiamo fare. La riaggressione l’hanno fatta molto bene, dal punto di vista di analisi generale è stata una bella prestazione. Le ultime partite le abbiamo vinte, stasera nel possesso e nella gestione di fasi, nell’essere squadre in tutte le cose mi è sembrata una prestazione superiore a tutte le altre».

CONDIZIONI OSIMHEN – «Per quello valutato subito lì sul posto non sembra nulla di particolare, è solamente stanco perchè non riesce a risparmiarsi. Quando ha questa voglia di saltare addosso allunga e fa certi strappi che non sai dove finisce . Dice che non ce la fa quasi più e fa due metri che poi diventano 200 perchè va dietro a tutti quanti».

VERSO LA CHAMPIONS – «L’Eintracht è una squadra forte, fortissima, che ha calciatori velocissimi e ripiega bene sfruttando al meglio gli spazi. E’ una squadra abituata a giocare per la singola partita, più abituata di noi nei dentro o fuori. Lanno scorso si è fatta un’esperienza, giocando la finale d’Europa League. A volte la testa ragiona in maniera un po’ computerizzata, avendo questo vantaggio fa i calcoli del vantaggio che invece non vanno fatti. Dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse quella decisiva così da abituarci ai dentro o fuori».