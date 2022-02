Napoli, Spalletti tesse le lodi di Osimhen: «È unico, ha qualità super»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Napoli Spalletti ha esaltato le qualità di Osimhen

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Barcellona ha esaltato le qualità di Victor Osimhen.

OSIMHEN – «Ha una ferocia quando ti viene addosso, va ad attaccare gli avversari. Gli strappi da metà campo ad arrivare in fondo. Ha delle qualità super, che non facile trovare in tutti».

