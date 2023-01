Napoli, Spalletti: «Vittoria mai in discussione»

Le parole di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria per 0-2 contro la Sampdoria. I dettagli

PAROLE – «Ho visto una squadra molto matura, che ha saputo ragionare in una partita che per troppi motivi poteva diventare complicata. Invece hanno usato la testa, sono stati sempre sul pezzo e non l’abbiamo mai messa in discussione».