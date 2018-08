Visto l’indisponibilità di Meret e l’opaca prestazione di Karnezis contro il Liverpool, il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere, con il romeno obiettivo numero uno sul taccuino di Guintoli

A sorpresa, il Napoli deve risolvere in fretta e in furia la grana inerente agli estremi difensori che salvaguarderanno la porta azzurra nella prossima stagione. Nonostante il fatto che Meret e Karnezis siano stati due acquisti mirati e di spessore, per l’infortunio del primo e per il momento non particolarmente fortunato del greco, il club partenopeo potrebbe acquistare un nuovo numero uno.

Fino alla scorsa settimana, il favorito sembrava il nazionale messicano Ochoa, temporaneamente bloccato dallo Standard Liegi che preferirebbe eventualmente cederlo dopo il preliminare di Champions contro l’Ajax. Per questo motivo, Guintoli sta trattando con maggior insistenza di Tatarusanu, fino alla scorsa stagione in forza alla Fiorentina. Il Portiere del Nantes gradirebbe la destinazione napoletana, ora tocca a Guintoli convincere il club francese a privarsi del giocatore in scadenza 2019.