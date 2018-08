Ochoa-Napoli, ds Standard Liegi: «Anche io vorrei Mertens in prestito!»

Ulteriore frenata per il Napoli nella corsa a Guillermo Ochoa: il diesse dello Standard Liegi chiude al prestito con diritto di riscatto

Niente prestito con diritto di riscatto: lo Standard Liegi è stato chiaro e ribadisce la sua posizione al Napoli, al lavoro per l’acquisto di Guillermo Ochoa. Il portiere messicano è l’obiettivo numero uno per completare il reparto a disposizione di Carlo Ancelotti, ma il direttore sportivo del club belga è stato chiaro ai microfoni di Voetbal Primeur.

Ecco le parole di Olivier Renard: «Anche noi vorremmo Dries Mertens in prestito con diritto di riscatto: se lo chiedessi però mi riderebbero in faccia. Guillermo merita un grande club, è un bravo portiere e una brava persona, ma non siamo costretti a lasciarlo andare. Lo abbiamo preso a costo zero ed ha uno stipendio importante e guadagna bene: non mi sorprende che lo vogliano grandi società dopo le sue prestazioni con noi e al Mondiale».