Napoli, 29 tifosi accusati di sostituzione di persona: si finsero minorenni

29 tifosi del Napoli nei guai per una vicenda risalente al 14 maggio 2017, partenopei ospiti del Torino: l’accusa è di sostituzione di persona in concorso

Lo scorso 14 maggio 2017 il Napoli di Maurizio Sarri demolì il Torino allo stadio Olimpico con un netto 0-5: un successo che mandò in estasi i tifosi. E di quella partita si parla ancora oggi, ma non per le grandi qualità di Lorenzo Insigne e compagni. Secondo quanto riportato dai colleghi dell’Ansa, ventinove tifosi partenopei sono stati accusati di sostituzione di persona in concorso.

I supporters azzurri in questione infatti si finsero minorenni al momento dell’acquisto dei biglietti con l’obiettivo di non essere riconosciuti in caso di tafferugli. I tifosi, appartenenti al gruppo organizzato Brigata Carolina, hanno ricevuto la notifica della chiusura delle indagini e ora andranno a processo. La notizia arriva alla vigilia di una nuova sfida tra le due squadre, in programma domenica 23 settembre 2018.