Napoli: una statistica sottolinea l’importanza di Allan

Il Napoli in mezzo al campo non ha un altro giocatore come Allan. Il brasiliano è fondamentale per le sue capacità difensive

Allan è un giocatore insostituibile per il Napoli. I partenopei soffrono molto in transizione negativa, ossia quando l’avversario recupera palla, con la squadra che è spesso messa male. Sono fondamentali le doti difensive in campo aperto del brasiliano.

Basti pensare che Allan è il centrocampista della Serie A con più contrasti vinti ogni 90′, ben 4.3. Ancelotti non possiede in mezzo al campo un altro profilo del genere, di conseguenza bisogna trovare il modo di non farsi trovare troppo scoperti a centrocampo.