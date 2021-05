Napoli Verona, i convocati di Juric: out Tameze

Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista di Napoli-Verona

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha reso nota la lista dei convocati per il match di questa sera in casa del Napoli. Out l’infortunato Tameze.

Portieri: Silvestri, Pandur, Berardi

Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Lazovic, Cetin, Ceccherini, Dawidowicz, Magnani, Gunter, Udogie

Centrocampisti: Veloso, Ilic, Sturaro, Bessa, Zaccagni

Attaccanti: Salcedo, Kalinic, Colley, Lasagna