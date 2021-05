Allenatore Napoli: ora in pole c’è l’ex tecnico di Osimhen

Dopo il no a Conceiçao il Napoli piomba su un allenatore che conosce da vicino Victor Osimhen avendolo allenato due anni fa

Niente Conceiçao. L’allenatore del Porto non ha convinto a pieno De Laurentiis e non sarà il nuovo tecnico del Napoli, nonostante le notizie arrivate nella giornata di ieri.

Come riporta la Gazzetta il nome più quotato al momento risulta essere quello di Galtier, colui che ha appena portato in trionfo il Lilla in Ligue 1. Ma soprattutto uno che conosce benissimo Victor Osimhen avendogli dato fiducia nel corso della passata stagione, quella fiducia che poi ha permesso al centravanti nigeriano di mettersi in mostra. Galtier ha ammesso che ci sono già stati dei contatti con il Napoli.