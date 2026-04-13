Napoli, i giornali non hanno dubbi: due bocciature pesanti dopo il pari col Parma! Ecco chi è stato scelto come MVP

Napoli, ecco i voti dei giornali con i TOP E FLOP dopo il pareggio contro il Parma. Promossi e bocciati dai quotidiani

Ecco i Top, i Flop e le principali differenze di voto per i giocatori del Napoli nell’1-1 contro il Parma, basati sulle pagelle di La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport

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TOP

• McTominay

◦ Gazzetta (6.5): Lodato come “apriscatole”. Sottolinea che prima del gol era ingolfato a sinistra, ma si dimostra uno dei migliori negli inserimenti (“taglia fuori Keita e infila”).

◦ Corriere (7): Il migliore in campo. Sottolinea che è “sempre più decisivo” con i suoi classici “agguati” in area, sebbene da trequartista sfiorisca e vaghi troppo largo.

◦ Tuttosport (7): Riconosce che “c’è sempre il suo zampino per salvare il Napoli”. Il destro potente all’angolino riscatta un primo tempo sottotono.

• Alisson

◦ Gazzetta (6.5): Definito “Il Migliore” della squadra. Entra e dà la scossa perché è “l’unico che salta l’uomo”. Crea, crossa e tira, pur essendo a volte egoista.

◦ Corriere (6.5): Ottimo impatto: rianima la fase offensiva, salta l’uomo, crea superiorità e tira 5 volte, creando un brivido vero nel recupero.

◦ Tuttosport (6.5): Conferma che le sue giocate infastidiscono la difesa e sfiora il gol nel finale.

FLOP

• Juan Jesus

◦ Gazzetta (5): “Il Peggiore”. Legge male il primo lancio lasciando via libera a Strefezza. Erroraccio e fatica costante, tanto che Conte lo toglie all’intervallo.

◦ Corriere (4): Voto severissimo. Definisce la sua scelta sul vantaggio avversario “suicida” per aver ignorato Strefezza ed elenca altri “erroracci” nei primi 45 minuti.

◦ Tuttosport (5): In costante difficoltà con Strefezza, chiude troppo e gli concede colpevolmente spazio in occasione del gol.

• Anguissa

◦ Gazzetta (5.5): Condizione precaria, non riesce a esprimere la sua fisicità e viene sostituito.

◦ Corriere (5): Senza lampi o inserimenti, “male nei duelli”.

◦ Tuttosport (5.5): Prova a far sentire il fisico, ma “non è una delle sue migliori giornate”.

DIFFERENZE DI VOTO SIGNIFICATIVE

• Politano

◦ Gazzetta (5) & Corriere (5): Entrambi lo bocciano nettamente. Per la Gazzetta riceve palla da fermo, non salta mai l’uomo, sbaglia cross e tiri. Il Corriere concorda: punta Valeri ma non lo salta, è impreciso in appoggio e alla conclusione.

◦ Tuttosport (6): Lo giudica sufficiente e vede una “prova positiva”, sostenendo che dai suoi cross “nascono quasi sempre pericoli”.

• De Bruyne

◦ Gazzetta (6): Sufficiente. Per la Rosea è “a lungo il più vivace”, cerca spazi e distribuisce gioco, pur ammettendo che manca un po’ del suo genio.

◦ Corriere (5): Bocciatura netta: forza le giocate perdendo ben 20 possessi e “sbaglia qualche appoggio che non t’aspetti”. (Tuttosport si pone a metà con un 5.5).

• Juan Jesus

◦ Gazzetta (5) & Tuttosport (5): Insufficiente per l’errore grave sul gol e la generale difficoltà nel primo tempo.

◦ Corriere (4): Il quotidiano romano è estremamente duro, bocciando pesantemente la sua lettura tattica e definendolo artefice di una “scelta suicida”.