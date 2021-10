Il 5 ottobre 196o, in Brasile, nasce Careca, il centravanti che al Napoli ha raccolto grandi successi insieme a Maradona

Il 5 ottobre 1960, in Brasile, nasce Antonio de Oliveira Filho, per tutti – semplicemente – Careca. Cresciuto nelle giovanili del Guarani, ha esordito tra i professionisti con quella casacca prima di trasferirsi al San Paolo e in Italia nella stagione 1987/88. Con il Napoli raccoglie 96 reti in 221 partite nel corso di sei stagioni, durante le quali vince insieme a Maradona uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa UEFA.

L’attaccante carioca si trasferisce quindi in Giappone al Kashiwa Reysol, per poi tornare in Brasile. In bacheca vanta anche due campionati Paulista, due brasiliani ed un secondo posto col Brasile alla Copa America 1983.