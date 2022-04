Nazionale femminile: l’under 19 vola gli europei con tre vittorie su tre

Le azzurrine hanno battuto la Svizzera e con la terza vittoria consecutiva strappano il pass per la fase finale degli europei

Il futuro della nazionale femminile è roseo: le azzurrine under 19 battono infatti la Svizzera per 3-1 e volano così alle fasi finali dell’Europeo, che si svolgerà in Repubblica Ceca dal 27 giugno.

#Under19 🇮🇹



🎯 Le #Azzurrine battono la Svizzera 3-1 e si qualificano per gli Europei 👏🏻



3⃣ partite 3⃣ vittorie

Gruppo vinto a punteggio pieno✌️🏻#U19WEURO #VivoAzzurro pic.twitter.com/5OCkNW7fbl — Nazionale Femminile di Calcio (@AzzurreFIGC) April 12, 2022

Un risultato importante che arriva con un percorso netto fatto di tre vittorie su tra partite per la nazionale femminile: «Stiamo trasmettendo la giusta mentalità – ha commentato il mister, Enrico Sbardella – e dobbiamo abituarci ai grandi palcoscenici: siamo un grande gruppo e vogliamo costruire qualcosa di importante»