Nazionale, Gravina: «Vittoria dell’Europeo ancora viva, ma ora pensiamo al Mondiale»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato degli impegni dell’Italia nelle qualificazione al Mondiale in Qatar

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport ha parlato degli impegni dell’Italia nelle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022.

«La vittoria dell’Europeo è ancora molto viva, siamo chiamati a dare continuità, alimentando l’entusiasmo dei nostri tifosi. Adesso pensiamo al Mondiale in Qatar, ho qualche brivido a ripensare alla mancata qualificazione del 2018. Non è il periodo migliore per i nostri giocatori, il campionato è iniziato da poco, ma il nostro ranking ci pone al quinto posto, rispetto al ventunesimo di qualche tempo fa. Questo è fondamentale».