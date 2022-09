Nazionale, Mancini pensa ad alcune novità in vista dell’Inghilterra: nuovo ruolo per Di Lorenzo

In vista della partita contro l’Inghilterra, il c.t. della Nazionale Mancini starebbe pensando a un nuovo modulo

L’indisponibilità di alcuni elementi fondamentali per la Nazionale, starebbe spingendo il c.t. Roberto Mancini a studiare un nuovo modulo in vista del match di Nations League contro l’Inghilterra.

Il 3-5-2 potrebbe essere lo schieramento contro gli inglesi e in questo caso, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe vedersi un Giovanni Di Lorenzo in un ruolo inedito: ovvero quello dell’esterno del centrocampo a cinque, spostato più avanti rispetto alla solita posizione di terzino destro.