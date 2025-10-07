Nazionale, Tresoldi convocato dall’Italia? C’è l’apertura di Gattuso. L’attaccante del Bruges è un punto fermo della Germania U21 ma…

Un nuovo nome per l’attacco dell’Italia, un talento conteso con la Germania che potrebbe presto vestire la maglia azzurra. Sulle orme dell’operazione che portò Mateo Retegui in Nazionale, il commissario tecnico Rino Gattuso sta monitorando con estrema attenzione il profilo di Nicolò Tresoldi, centravanti classe 2004 di origini bergamasche, cresciuto calcisticamente in Germania e ora protagonista in Belgio con la maglia del Bruges. L’indiscrezione, lanciata da Tuttosport, rivela come il file sull’attaccante sia già aperto in Federcalcio.

Nonostante sia un punto fermo della Germania Under 21, con cui ha già messo a segno 6 gol in 17 presenze, il doppio passaporto gli consente di poter ancora scegliere la Nazionale maggiore da rappresentare. E lo stesso Tresoldi, in una recente intervista a Sky Sport, ha lanciato un messaggio forte e chiaro a Gattuso, lasciando la porta più che aperta a una chiamata: «Il regolamento consente il cambio di nazionale? Il regolamento sì, il mio telefono è acceso. Se il ct vuole fare una chiacchierata, mi farebbe molto piacere. Però in questo momento gioco per la Germania, ho fatto questa scelta, anche se solo Under 21. Mi trovo molto bene e poi si vedrà in futuro».

Un invito che non è caduto nel vuoto. Anzi, Rino Gattuso si è mosso in prima persona per valutare da vicino il giocatore. Il commissario tecnico, infatti, si è presentato a Bergamo martedì scorso per assistere dal vivo alla sfida di Champions League tra l’Atalanta e il Bruges, una missione di scouting mirata proprio a osservare Tresoldi. Le relazioni sono state positive: l’attaccante, che in Belgio viaggia a una media di 5 gol in 17 partite, per caratteristiche fisiche e tecniche viene considerato perfettamente compatibile sia con Moise Kean sia con Mateo Retegui.

Poiché non ha mai esordito con la nazionale maggiore tedesca, il regolamento FIFA consente il cambio di maglia senza particolari ostacoli. Tresoldi potrebbe quindi diventare presto una nuova, preziosa opzione per l’attacco azzurro, andando ad arricchire un reparto che, alle spalle della coppia titolare, conta oggi principalmente su Giacomo Raspadori e Francesco Pio Esposito. La chiamata di Gattuso potrebbe arrivare presto.