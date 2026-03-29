NBA Europe, Milan e Inter nuove franchigie? Il CEO dell’Eurolega Chus Bueno ha svelato tutta la verità! Ecco che cosa succederà

NBA Europe, il CEO dell’Eurolega Chus Bueno ha parlato così della possibilità che Milan e Inter diventino nuove franchigie

L’intervista odierna de La Gazzetta dello Sport al nuovo CEO dell’Eurolega, Chus Bueno, affronta direttamente i rumors secondo cui soggetti esterni al basket attuale, come le società calcistiche di Milan e Inter, sarebbero interessati a creare una nuova franchigia milanese in vista dell’espansione del progetto “Nba Europe“.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Alla domanda su un possibile scenario cestistico milanese dominato da questi nuovi brand, la risposta di Bueno è netta e chiude le porte a qualsiasi rivale cittadino per le Scarpette Rosse:

• L’Olimpia è intoccabile: Bueno sottolinea come l’Olimpia Milano sia un pilastro storico della competizione, con “un’enorme tradizione” alle spalle, rendendo impensabile un’Eurolega senza la sua presenza.

• Nessun nuovo brand cittadino: il CEO esclude categoricamente la possibilità che un altro marchio (come Milan o Inter) possa imporsi come squadra di riferimento per il basket a Milano.

• Investire sull’esistente: il messaggio rivolto a eventuali nuovi investitori è chiaro. Se realtà come Inter o Milan vogliono entrare nel business della pallacanestro milanese, l’unico scenario realistico è che uniscano le forze e investano direttamente sull’Olimpia.

• Il monopolio del tifo: secondo Bueno, a Milano ruotano “tutti i tifosi e la città della pallacanestro” esclusivamente attorno all’Olimpia, rendendo “molto difficile” il successo di una franchigia parallela.

In sintesi, per i vertici dell’Eurolega, il futuro del grande basket a Milano non prevede la nascita di poli calcistico-cestistici stile polisportiva spagnola (come Real Madrid o Barcellona) che partano da zero, ma passa esclusivamente attraverso la valorizzazione del marchio Olimpia.