Neres e Arboleda arrestati in Brasile: erano a un party clandestino

David Neres e Robert Arboleda sono stati arrestati in Brasile mentre partecipavano a una festa clandestina

Problemi con la giustizia per David Neres, talento dell’Ajax, e Robert Arboleda, difensore del San Paolo, che nella notta sono stati arrestati dalle forze dell’ordine brasiliana.

I due calciatori sono stati sorpresi a un party clandestino notturno che non rispettava le regole anti-Covid. All’arrivo della polizia, intorno alle 2 del mattino, erano presenti ben 124 persone in una villa in Brasile. «Abbiamo incontrato due calciatori lì, dovrebbero essere loro a dare l’esempio», ha dichiarato Alexandre Frota, federale della polizia.