Neymar annuncia Messi al PSG: «Back Together» – FOTO

Neymar annuncia l’arrivo al PSG di Lionel Messi: ecco il messaggio sui social dell’attaccante brasiliano – FOTO

Lionel Messi è un nuovo calciatore del PSG. L’argentino è in volo verso Parigi e oggi firmerà il contratto che lo legherà al club di Al-Khelaifi per 2 anni, con opzione per il rinnovo annuale.

Messi ritroverà Neymar al PSG: il brasiliano è estremamente contento e lo dimostra sui social pubblicando una storia su Instagram in cui scrive «Back Together», ovvero tornati insieme dopo gli anni al Barcellona.