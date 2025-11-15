Neymar, svelati alcuni retroscena sul trasferimento dell’attaccante alla corte del PSG. Il racconto

Neymar e quel trasferimento nel 2017 verso il PSG. Un trasferimento raccontato all’insegna del rimpianto

Nel 2017, il Paris Saint-Germain non ha esitato a spendere una cifra astronomica per assicurarsi Neymar, strappandolo al Barcellona per 222 milioni di euro. Un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio, ma un’avventura che, secondo quanto rivelato dall’ex dirigente catalano Javier Bordas, il brasiliano avrebbe presto rimpianto.

IL TRASFERIMENTO RECORD E IL RIMPIANTO IMMEDIATO

Considerato uno dei migliori giocatori del pianeta all’inizio della sua avventura al Barcellona, Neymar si lasciò convincere dal progetto del PSG. Ma la sua carriera, a Parigi, prese ben presto una piega diversa, segnata da una serie interminabile di infortuni e delusioni. Javier Bordas, in un’intervista a Sport, non ha dubbi: «Neymar, dopo essere partito dal Barça, mi ha chiesto di tornare. Ha immediatamente rimpianto la scelta. Quando era a Parigi? Sì».

INFORTUNI, DELUSIONI E IL RITORNO ALLE ORIGINI

L’arrivo di Neymar al PSG, con i suoi 222 milioni di euro, ha senza dubbio segnato la storia del calcio. Ma il talento brasiliano non è riuscito a esprimere appieno il suo potenziale nella capitale francese. Il suo percorso è stato costellato da un’impressionante sequenza di infortuni e da una presunta “mancanza di serietà” che lo hanno spesso tenuto lontano dai campi, limitando la sua influenza sul gioco del PSG.

A 33 anni, dopo aver lasciato il PSG, Neymar ha fatto ritorno al suo primo club, il Santos, in Brasile. Qui spera di ritrovare un buon livello di forma e di condizione fisica, con l’obiettivo dichiarato di riconquistare un posto nella Seleçao. La sua storia al PSG rimane un capitolo controverso, un’esperienza che, a detta dell’ex dirigente Bordas, il brasiliano avrebbe preferito non vivere. Un trasferimento record che, invece di consacrarlo ulteriormente, ha segnato un punto di svolta negativo in una carriera che prometteva di essere tra le più luminose di sempre.