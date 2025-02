Brasile, riecco Neymar! O’ Ney fa il suo debutto con il Santos contro il Botafogo – VIDEO

Neymar ha fatto il suo debutto con il Santos undici anni dopo l’addio: grande festa per il brasiliano nel suo ritorno a casa

Nella notte italiana si è giocato Santos Botafogo, finita 1-1 ma che verrà ricordata non per il risultato ma perchè, dopo 11 anni, Neymar è tornato a giocare con la maglia dei Peixe.

Neymar is back in a Santos shirt! 🇧🇷#BBCFootball pic.twitter.com/imxcHjQP78 — Match of the Day (@BBCMOTD) February 6, 2025

Entrato con il risultato in favore dei padroni di casa, l’ex Barcellona e PSG è entrato all’inizio della ripresa, deliziando i suoi tifosi con alcune giocate di gran classe. A fine partita è stata una vera e propria gara tra i calciatori del Botafogo per poterlo abbracciare ed avere una foto con lui. Il risultato è passato in secondo piano: 45′ di grande classe è quello che il Brasile, ma non solo, sognava per lui dopo l’infelice parentesi in Arabia Saudita.